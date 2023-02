Uova contro le abitazioni, residenti esasperati: scattano le denunce

Negli ultimi giorni si sono registrati, ripetuti atti vandalici nella zona di Preganziol. Qui un gruppo di ragazzini si divertirebbe ad imbrattare balconi e le pareti esterne delle abitazioni, tirando uova o causando danni alle automobili parcheggiate. "Qualcuno le chiama le cosiddette bravate di ragazzi, mi chiedo dietro a questi giovani, che tipo di rapporto famigliare ci sia, che fa da specchio a questi" osserva un residente sul gruppo Facebook Sei di Preganziol se "I giovani sono figli anche della comunità in cui vivono, per cui è ora che ci si renda conto che "dentro quel vuoto cosmico" bisogna mettere un po' di sostanza". Dopo l'iniziale sdegno, le vittime dei lanci hanno deciso di passare al contrattacco, denunciando alle forze dell'ordine i raid. Ora si indaga per dare un volto ai responsabili di questi episodi.