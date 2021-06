Espulso dall'Italia, girava per Preganziol: 33enne finisce in carcere

Nella notte di mercoledì 16 giugno scorso gli agenti della Questura di Treviso ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per G.L., 33enne kossovaro pluripregiudicato per rapina aggravata e porto abusivo d'armi.

Durante un normale controllo in Viale Europa a Preganziol, gli agenti hanno notato l'atteggiamento sospetto del 33enne alla vista della polizia. Fermato e sottoposto a controllo dei documenti, è emerso che il kosovaro era stato espulso per dieci anni dall'Italia, dopo la condanna per rapina aggravata e porto abusivo d’armi. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato condotto in carcere a Treviso dove sconterà la pena residua di un anno ed un mese di reclusione.