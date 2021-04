Processo a Consoli, è gara contro il tempo per la prescrizione che incombe

Già calendarizzate 11 udienze nel procedimento contro l'ex amministratore delegato della ex popolare. Ma la difesa chiede di sentire come testimoni 200 persone

E' una vera e propria corsa contro il tempo e contro la prescrizione che incombe già dal prossimo autunno quella decisa dal collegio (il presidente Bruno Donà e i giudici Carlotta Brusegan e Alberto Fraccalvieri) che deve giudicare Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, accusato di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Undici le date già calendarizzate, da qui ad agosto. Ma potrebbero non bastare: la difesa, si è appreso nell'udienza di oggi, lunedì 19 aprile, ha chiesto di sentire ben 200 fra testimoni e consulenti. Anche se i giudici ne ammettessero solo un quarto, si tratterebbe di 50 persone e ben difficilmente il procedimento si potrebbe chiudere in tempi utili.

Il dibattimento è andato avanti con la replica dell'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, alle eccezioni presentate dall'avvocato Ermenegildo Costabile, legale di Consoli. Un "no" si tutta la linea che ha riguardato soprattutto il decreto di rinvio a giudizio (su cui peserebbe l'istanza di legittimo impedimento, al tempo presentata da Constabile che non aveva partecipato all'udienza perché ammalato di Covid) e soprattutto lo spostamento dell'intero processo a Trento, essendoci due magistrati (un giudice di Venezia e un pubblico ministero onorario di Treviso) tra i potenziali truffati.

Se la prima eccezione è stata demolita da De Bortoli a colpi di precedenti della Corte di Cassazione, la seconda è apparsa non condivisibile perchè l'acquisto di azioni da parte dei "togati" è avvenuta precedentemente ai fatti oggetto di questo processo, che si riferisce a condotte del 2013 e del 2014. Il collegio comunque si è riservato di esprimersi nella prossima udienza, in programma il 3 maggio.

