Disordini all'ex caserma "Serena": al via il processo

Il 19 agosto 2020 quattro richiedenti asilo ospitati all'ex caserma "Serena" di Treviso erano stati arrestati e messi ai domiciliari con le accuse di: sequestro di persona, devastazione e saccheggio. Quattro ragazzi di 23, 26, 31 e 35 anni. Chaka Ouattara, il più giovane di loro, non ha retto a questa condizione. I primi giorni di novembre, da solo nella sua cella, si è impiccato. Oggi, giovedì 14 ottobre, in tribunale a Treviso è iniziato il processo per gli altri tre richiedenti asilo coinvolti nella vicenda: Abdou, Amadou e Mohammad.

In loro difesa è stato organizzato un picchetto di solidarietà fuori dal tribunale. Gaia Righetto, portavoce dei manifestanti, commenta: «Sappiamo come funziona la macchina della Giustizia, che spesso di giusto non ha nulla, che condanna e umilia gli ultimi e lascia al potere i più ricchi. Siamo qui per ricordare una storia di abusi, che continua a perpetrarsi ogni giorno da mesi ormai e per pretendere verità sulla morte di Chaka. Quello che sarebbe accaduto all'ex caserma "Serena" lo si poteva prevedere anche senza la sfera di cristallo. Nessuna misura di prevenzione è stata effettuata dall’ente gestore. Raccontano i migranti che nessuno, tantomeno i gestori della caserma, li aveva informati sullo scoppio della pandemia. I ragazzi semplicemente si sono ribellati ad una situazione insostenibile di prigionia e disprezzo delle minime norme di umanità. La caserma Serena, altro non è che è un grande business sulla pelle di esseri umani. E parliamo per di più di esseri umani vulnerabili e in condizioni di difficoltà e di massima ricattabilità. Grazie all’intervento di alcuni avvocati, grazie a delle persone che hanno capito la situazione e hanno deciso di accogliere uno dei ragazzi, grazie ai volontari e agli attivisti antirazzisti abbiamo costruito le condizioni necessarie alla scarcerazione di tutti e tre sopravvissuti. Abdou, Amadou e Mohammad hanno una nuova casa. Ora possono parlare con delle persone amiche, possono rivedere i figli e le compagne sia pure solo su Skype (in prigione non era consentito neppure questo conforto). La vita ai domiciliari per aver semplicemente partecipato ad una protesta legittima, che non ha comportato il ferimento di nessuno è vergognoso e inaccettabile. Oggi siamo fuori dal tribunale per ribadire questa cosa, per non lasciare soli tre ragazzi che per l’ennesima volta si sono visti discriminare da un sistema che colpisce gli ultimi Perché la morte di Chaka non sia stata vana, perché tutti hanno diritto ad una vita degna, perché la libertà è tutto quello che abbiamo».