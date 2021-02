Processo per bancarotta, assolto il titolare del "Mille Lire"

Albino Candelù, 77enne imprenditore proprietario dello storico locale di Preganziol, era accusato di bancarotta per distrazione e documentale in merito al fallimento della sua società "Les Papillons"

«Non ci fu bancarotta». Così è terminato il processo in abbreviato, celebrato oggi giovedì 25 febbraio, ad Albino Candelù, il titolare del "Mille Lire" di Preganziol, accusato di bancarotta per distrazione e documentale in merito al fallimento della "Les Papillons", società a sua volta proprietaria del "Mille Lire" di Zoppola, in provincia di Pordenone. L'accusa aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi.

Nel 2017 il 77enne Candelù, difeso dall'avvocato Guida Galletti, avrebbe distratto 116.409 euro dal patrimonio societario, attribuendoli, senza una reale giustificazione economico-finanziaria, ad un altra delle sue creature, la "Venere srl", che si occupava proprio della gestione del locale di Preganziol. Le compensazioni, che servivano in realtà per pagare debiti e altre esposizioni della "Venere srl" vennero effettuate attraverso un conto finanziamento soci ed altri utilizzando un meccanismo fiscale che richiamava la situazione di esposizione debitoria della seconda società.

Inoltre avrebbe tenuto le scritture contabili della fallita "Les Pappilons" in modo tale, è la tesi accusatoria, da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in particolare i conti finanziari relativi ai rapporti intrattenuti dalla società fallita con la "Venere", in quanto erano tutte documentazioni che mancavano dei saldi di apertura e chiusura, riportavano ingenti saldi negativi del conto cassa e cospicue cifre che, secondo quanto riferito agli investigatori da dipendenti della "Pappilons", non corrispondevano al vero. L'avvocato Galletti è però riuscito a dimostrare che i passaggi di denaro erano fatti sulla base di contratti di contro corrente e che la mancanza di scritture contabili riguardava parti residuali della contabilità.