Un dottore incastra la Petrillo: « Assenza di anticorpi? Non è stato un errore»

«Non è possibile che l'assenza di anticorpi sia dovuto ad un errore nelle iniezioni». A parlare è Anna Fabbro, all'epoca responsabile del servizio vaccinazioni dell'Asuiud di Udine che ieri ha deposto nel corso del processo a Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria della Uls di Treviso accusata di non aver somministrato le vaccinazioni a circa 8 mila pazienti, per lo più bambini, nel periodo tra il 2009 e il 2016 durante il suo servizio nelle Asl di Udine, Codroipo e in appunto in quella trevigiana. La 35enne di Spresiano, difesa dall'avvocato Paolo Salandin (il legale della Uls 2, costituitasi parte civile è Fabio Crea) deve rispondere di peculato, omissione in atti d'ufficio e falsità ideologica nella redazione di certificati clinici.

«Emanuela Petrillo era brava - ha detto la dottoressa Fabbro, confermando quanto già dichiarato nel corso delle sua audizione durante le indagini preliminari - era considerata da tutti una dipendente modello non solo per i titoli che aveva ma soprattutto per come si poneva, per la maniera che aveva di comportarsi». Entrando nella materia tecnica la Fabbro ha però confermato quello che già si sapeva o che quantomeno in molti sospettano: è improbabile che la 35enne abbia effettivamente effettuato le vaccinazioni.

«Nel sangue dei pazienti presi in esame - ha spiegato - l'assenza di anticorpi legati all'effetto del vaccino è praticamente totale. Ora si pone la questione che i soggetti sottoposti a profilassi dalla Petrillo possano, per errori nell'esecuzione delle iniezioni, non essere stati immunizzati, magari per problemi alle siringhe. La risposta deve essere necessariamente negativa; una risposta immunitaria, magari debole, si sarebbe dovuta vedere.In buona sostanza una parte del vaccino dovrebbe essere entrata nel sangue e sarebbe stata rilevata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Invece non c'era nulla. Quindi la Petrillo non ha affatto vaccinato i pazienti? «Non esiste una valida ragione per cui non avrebbe dovuto farlo» replica il difensore, l'avvocato Salandin, che aggiunge: "La Petrillo si è sempre detta favorevole ai vaccini".

L'udienza è stata rinviata al 15 dicembre prossimo per sentire altri testi dell'accusa.