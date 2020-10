Processo a Veneto Banca: niente impedimenti, aperta l'udienza preliminare

A sorpresa il Gup Gianluigi Zulian ha rigettato l'istanza di legittimo impedimento inviata l'altro ieri dal difensore di Vincenzo Consoli e ha dichiarato aperta l'udienza preliminare. E' dunque cominciato il procedimento contro l'ex di Veneto Banca, unico tra il management chiamato a rispondere di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto nel primo dei capitoli giudiziari relativi al crac della ex popolare. Circa 100 gli avvocati presenti oggi, sabato 24 ottobre, in aula per depositare le costituzioni di parte civile, procedimento al termine del quale l'udienza stessa verrà aggiornata al prossimo 31 ottobre.

Il Gup scrive, in una ordinanza di una pagina, che Emernegildo Costabile poteva nominare un sostituto del proprio ufficio dato che l'appuntamento di oggi non prevedeva interventi tecnici del difensore. Il Gup ha quindi proceduto alla nomina di un legale d'ufficio individuato nell'avvocato Jacopo Stefani. Costabile giovedì aveva mandato un fax in cui dichiarava di essere positivo al Covid-19: "Chiedo il rinvio dell'udienza facendo valere il legittimo impedimento, sono risultato positivo al Coronavirus" aveva scritto il legale aggiungendo anche di aver deciso di chiedere chiedere il rinvio dell’udienza "facendo valere il legittimo impedimento e non per fare l’interesse processuale del mio assistito. Da quello che ho sentito è previsto un ammassamento di colleghi quasi paragonabile alle partite di football, con l’aggravante che non sarebbe all’aperto ma al chiuso delle aule di Tribunale. Ho l’esperienza di quello che sta succedendo nel tribunale di Milano".