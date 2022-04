Zen condannato, i familiari di Major chiedono i danni alla Battistolli

Un maxi risarcimento-danni, pari ad almeno 800mila euro. E' questa la richiesta che sarà presentata all'istituto di vigilanza "Battistolli" dalla famiglia di Manuel Major, il 36enne ucciso a colpi di pistola, il 22 aprile del 2017 a Barcon di Vedelago, da Massimo Zen, guardia giurata 36enne di Cittadella. Qualche giorno fa la pena inflitta a Zen, 9 anni e 6 mesi, è stata confermata in Appello: si attende ora l'esito della Cassazione affinchè questa diventi definitiva. L'avvocato dei famigliari della vittima, Fabio Crea, ha chiamato dunque in causa la "Battistolli". «Deve rispondere del comportamento doloso del suo dipendente»: ha sottolineato il legale. L'istituto di vigilanza era stata estromessa dal procedimento penale perchè si è svolto con il rito abbreviato. Il via provvisionale era stato liquidato un risarcimento di 180mila euro ma la richiesta che Crea si appresta a presentare supera le 800mila euro, tenuto conto di tutti i congiunti coinvolti. L'avvocato di Massimo Zen, Daniele Panico, ha intanto confermato il ricorso nel terzo grado di giudizio.

Per l'accusa la notte del 22 aprile del 2017 Zen posizionò la sua auto di traverso lungo via Pomini a Barcon di Vedelago, al fine di impedire o rallentare il passaggio della vettura sulla quale viaggiavano i malviventi, autori quella stessa notte di alcuni assalti a terminali Atm. La guardia giurata esplose tre colpi di pistola Glock, in direzione dell'autovettura, uno dei quali, attraversando il parabrezza lato passeggero, ha centrato al capo nella zona temporale destra Manuel Major, che era alla guida della Bmw, morto qualche giorno dopo il ricovero.