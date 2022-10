Profumi contraffatti nascosti in auto: 28enne denunciato

Nella nottata tra sabato 15 e domenica 16 ottobre, i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno svolto una serie di servizi finalizzati al controllo di esercizi pubblici e luoghi di aggregazione giovanile. In questo contesto i militari della stazione di Vedelago hanno denunciato in stato di libertà per introduzione e commercio di prodotti falsi e ricettazione un 28enne di origini campane che, sottoposto a perquisizione della sua auto, è stato trovato in possesso di una quindicina di flaconi di profumi con marchi contraffatti, subito sequestrati dai militari dell'Arma.