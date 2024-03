Provocò lo schianto che uccise la moglie, rito abbreviato per un 91enne

E' stata fissata al prossimo 11 luglio l'udienza del processo - in abbreviato - a carico di Benedetto Vedana, l'uomo di 91anni che il 18 giugno del 2022, a Casella di Altivole, provocò l'incidente in cui morì la moglie, la 88enne Ida Falcade. L'anziano, difeso dall'avvocato Paolo Pastre, è accusato di omicidio stradale.

Ida Falcade era a bordo della Lancia Ypsilon guidata da Vedana quando questi, intorno alle 16,30, uscendo dallo stabilimento dell'Ital Lux, si sarebbe immesso lungo via Piave (in direzione Montebelluna) girando a sinistra ma senza dare la precedenza. In quel momento è sopraggiunta un'Audi A6 da Montebelluna verso Castelfranco, con alla guida un 42enne residente in zona. Terribile lo schianto, che aveva fatto sbandare a sinistra l'Audi, che era anche uscita di strada, mentre la macchina di Vedana era rimasta in carreggiata. L'uomo era rimasto ferito tanto da essere ricoverato al Ca' Foncello di Treviso con lesioni di media gravità. La moglie invece era rimasta uccisa sul colpo.