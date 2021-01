Pubblicizza sui social lo spaccio di marijuana, 26enne nei guai

Pubblicizzava sui suoi profili social la sua piccola attività di spaccio della marijuana, reclamizzando i suoi prodotti come fosse la cosa più normale del mondo. E' stato scoperto in questo modo, dai carabinieri della stazione di Borso del Grappa, un 26enne della zona. Al giovane, a cui difetta forse la scaltrezza, sono stati ritrovati e sequestrati, nel corso di una perquisizione domiciliare, 28 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish, un bilancino di precisione e 1000 euro in contanti, probabil efrutto della sua attività di spaccio. Per lui è scattata una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì sera per lo stesso reato, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Treviso, in collaborazione con quelli della stazione di Villorba, hanno arrestato un 46enne colombiano, D.F.. Lo straniero, fermato durante i controlli anti-Covid, lungo la via Noalese, nei pressi dell'aeroporto "Canova", ha prima mostrato un atteggiamento sospetto, poi ha cercato di disfarsi di due involucri contenenti circa 23 grammi di cocaina gettandoli sotto l'auto. Presso la sua abitazione è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. Nel corso del processo per direttissima che si è svolto in mattinata l'arresto è stato convalidato e il 46enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana. IL processo è stato rinviato al 4 marzo.