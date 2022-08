Pugno in faccia da uno sconosciuto: trauma cranico per un 19enne

Notte a dir poco movimentata allo "Special Movida" di Castione, a Loria. Verso le 3.40 di notte la chiamata ai carabinieri del radiomobile di Castelfranco Veneto: un 19enne di origini romene è stato aggredito per futili motivi da uno sconosciuto che lo ha colpito con un pugno in faccia, facendolo cadere a terra nel bel mezzo del locale pieno di clienti.

Il giovane ha riportato un trauma cranico facciale ed è stato ricoverato in ospedale a Bassano del Grappa, non in pericolo di vita. La prognosi è in attesa di definizione. I militari dell'Arma sono invece sulle tracce dell'aggressore sconosciuto, riuscito a fuggire subito dopo aver colpito in faccia il 19enne.