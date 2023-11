Puos d’Alpago, vigile del fuoco cade in un canale: disperso

LDa poco dopo le ore 18:00, i vigili del fuoco stanno operando a Puos D’Alpago (BL) per cercare un collega di 42 anni caduto in un canale nei pressi del cimitero. Il vigile del fuoco libero dal servizio stava monitorando con una pila delle abitazioni a rischio allagamento nei pressi del canale, quando è caduto accidentalmente in acqua. Ad assistere alla tragedia il padre del 42enne. I vigili del fuoco, anche con personale specialista sommozzatori, speleo alpino fluviale, volontari e personale del soccorso alpino, stanno effettuando la ricerca lungo tutto il corso d’acqua che si congiunge al torrente Tesa e fino al lago di Santa Croce. Oltre 50 i soccorritori sul posto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono coordinate dal comandante dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo.

