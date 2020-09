Si addormenta in treno con la droga addosso: pusher denunciato

Era salito in treno senza mascherina, direzione Montebelluna, dove era pronto a spacciare alcune dosi di marijuana che aveva nascosto in una busta di plastica. La stanchezza e l'ingenuità hanno però giocato un brutto scherzo a un 33enne fermato dalla Polfer in stazione a Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il pusher si è addormentato senza indossare la mascherina, usando come poggiatesta la busta di plastica con dentro la droga. Quando gli agenti saliti a bordo hanno notato la scena, il risveglio per il 33enne è stato a dir poco traumatico. Dalle indagini avviate dagli agenti è emerso che lo spacciatore aveva già svariati precedenti penali legati al traffico di droga. L'uomo era stato fermato per il mancato uso della mascherina a bordo treno ma gli agenti hanno voluto vederci chiaro anche sul contenuto del sacchetto usato come cuscino dal 33enne che si è rivelato essere pieno di marijuana destinata allo spaccio. In tasca l'uomo aveva 190 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza agli agenti della Polfer. Soldi e droga sono stati messi sotto sequestro mentre il pusher è tornato in libertà poco dopo con una nuova denuncia a suo carico.