Sorpreso a vendere hashish al bar: 54enne denunciato

I carabinieri di Treviso hanno fermato uno spacciatore di origini tunisine in un bar di Viale Nino Bixio. Aveva appena venduto hashish a due 40enni italiani, segnalati alla Prefettura

Nella serata di mercoledì 11 agosto i carabinieri di Treviso hanno denunciato in stato di libertà M.H., 54enne di origini tunisine. L'uomo è stato fermato verso le 18.30 nei pressi di un bar di viale Nino Bixio a Treviso mentre vendeva una dose di hashish a un 42enne italiano. Dai controlli è emerso che in precedenza lo straniero aveva effettuato un’ulteriore vendita di altr 500 grammi di hashish ad un altro cliente, un 44enne italiano. L’indagato aveva con sé circa 200 euro in contanti, probabile guadagno dell'attività di spaccio. I due clienti italiani, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Treviso.