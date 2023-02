Quartieri sicuri, trenta persone identificate: chiusura anticipata per due negozi

Nella serata di venerdì 10 febbraio, sono state effettuate due maxi operazioni della polizia locale di Treviso, rientranti nell’iniziativa “Quartieri Sicuri”, avviata lo scorso 1° gennaio. I controlli sono scattati verso le ore 17 in via Zenson e si sono conclusi in serata dopo aver impiegato 10 agenti in 4 pattuglie oltre all’Unità cinofila per verificare la presenza all'interno dei bar e negli avventori di sostanze stupefacenti. Le persone controllate sono state trenta: una decina i soggetti con precedenti penali segnalati alla Questura per la loro presenza all'interno dei due ne, dove sono state riscontrate alcune violazioni amministrative di tipo commerciale. Per i locali si prospetta la chiusura anticipata alle ore 20 per 15 giorni.

Il commento

«I residenti presenti ai controlli hanno esternato la loro soddisfazione per queste operazioni di grande impatto a livello di prevenzione e percezione della sicurezza urbana - evidenzia il Comandante Andrea Gallo -. Con i residenti c'è un filo diretto per raccogliere ogni segnalazione utile a garantire la sicurezza urbana e la vivibilità del quartiere. In via preventiva potranno essere adottati provvedimenti restrittivi al fine di prevenire il disturbo alla quiete pubblica e incrementare gli standard di decoro. Dopo aver incontrato i residenti stiamo valutando di raccogliere fatti concreti che ci permettano di avere una istruttoria probatoria sufficiente per la chiusura anticipata di alcune attività - chiude Gallo -. Queste, infatti, devono collaborare per quanto loro possibile per migliorare i livelli di vivibilità, decoro e prevenire azioni di disturbo ai danni della cittadinanza».