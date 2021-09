Ubriachi al volante: quattro patenti ritirate nella notte

Controlli a tappeto della polizia locale di Treviso tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. Fermati due giovanissimi e due 40enni per: mancato stop ai controlli, eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza

Sono quattro le patenti ritirate nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre dalla polizia locale di Treviso. Durante servizio notturno finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza e per il controllo dei limiti di velocità in centro abitato, gli agenti del Comando di via Castello d’Amore hanno fermato due giovanissimi e due quarantenni residenti nell’hinterland trevigiano.

In particolare, un 41enne di Roncade è stato intercettato sulla Feltrina, dove vige il limite di 50 km orari in centro abitato, mentre viaggiava a 117 km/h, superando di oltre 60 km orari il limite consentito. Inoltre, il conducente era in stato di ebbrezza alcolica con oltre 1.15 g/l di alcol nel sangue. «Un 23enne residente a Casale sul Sile verso le 3 di questa mattina non si è fermato all’alt degli agenti mettendosi in fuga ma, dopo un inseguimento protrattosi per qualche centinaio di metri, è stato alla fine bloccato dagli agenti -spiega il comandante Andrea Gallo - L’esame dell’alcoltest ha certificato l’ubriachezza con cioè 2.4 g/litro nel sangue, quasi quattro volte il limite consentito». Infine, un 22enne, residente a Treviso, è stato fermato a 110 km orari su un tratto di strada dove vige il limite di 50 km/h. «Il giovane era in grave stato di ebbrezza - prosegue Gallo - Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria oltre alla segnalazione alla Prefettura per non essersi fermato all’alt».

La sicurezza stradale resta una priorità. I controlli notturni testimoniano come la questione della sicurezza stradale sia di fatto una emergenza che va affrontata a 360 gradi. «Già la Prefettura, molto sensibile su queste tematiche, ha organizzato un primo incontro fra tutti i soggetti interessati ma è evidente che la percezione del pericolo da parte dei giovanissimi e non solo, è di fatto scaduta - conclude Gallo - Oltre alle azioni di prevenzione e di educazione che stiamo realizzando con gli studenti vi sarà anche un incremento dei controlli stradali. Controlli che saranno intensificati sia di giorno che in orari notturni con specifici e mirati servizi sia con l’etilometro che con il drug test».