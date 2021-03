Lite furibonda, cosparge di benzina il collega e gli dà fuoco

L'episodio in un'azienda agricola di via Lazzaretto, a Quinto di Treviso. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri. Uno straniero resta gravemente ustionato, fermato l'aggressore

Furibonda lite tra due operai di origine kossovara nella prima mattinata di oggi, attorno alle 8.30 circa, all'interno di un'azienda agricola di Quinto di Treviso, al civico 3 di via Lazzaretto. Uno dei due uomini, per dissapori legati sia a motivi personali che lavoratiivi, ha cosparso l'altro di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. L'aggressore è stato bloccato da militari dell'Arma e condotto in caserma dove si trova in stato di fermo: potrebbe rispondere di reati che vanno dalle lesioni gravi al tentato omicidio. Il ferito, un connazionale, è stato soccorso dai presenti che hanno provveduto a estinguere le fiamme e quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dai sanitari del Suem 118. Le sue condizioni sarebbero gravi: l'uomo ha riportato lesioni a torace, dorso e ad un braccio, ed è stato trasportato al Grandi Ustionati di Padova.