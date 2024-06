Questioni personali o affari, il giallo dell'attentato al bar "Caffè Dolce"

La vendetta di qualche cliente scontento o il "racket dei locali", con un altro barista infuriato per la concorrenza di un'attività che gli stava "rubando i clienti". O ancora questioni precedenti all'attuale gestione del bar e rivolte magari al proprietario dell'edificio. E' ancora un giallo il movente dell'attentato incendiario che nella notte ha devastato il bar Dolce caffè di Quinto di Treviso di via Noalese. Non si tralascia nessuna ipotesi anche se per ora la pista economica non sembrerebbe tra le maggiormente prese in esame: il locale sembra stesse avendo un buon rendimento da quando, a inizio marzo, c'era la 33enne Sara Puppato dietro al bancone.