Attentato a bar "Dolce caffè" di Quinto, denunciati i due "piromani"

Due uomini sono state identificati e indagati per l'attentato avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno scorso a Quinto quando il "Caffè Dolce", locale pubblico sulla Noalese, all'altezza di vicolo Marangon, è stato semidistrutto da un incendio che ha causato anche l'esplosione di una bombola. Sono questi gli sviluppi di una inchiesta coordinata dalla Procura di Treviso, che al momento sarebbe a 360 gradi. «E' presto per dire qualsiasi cosa - spiega Marco Martani, il procuratore di Treviso - ma non possiamo escludere neppure la pista del racket con finalità estorsive».

I denunciati, entrambi a piede libero e nei confronti dei quali di ipotizza il reato di incendio doloso e danneggiamento, sono stati oggetto di una perquisizione già nelle prime ore di ieri. Gli investigatori hanno sequestrato alcuni capi di vestiario che saranno messi a confronto con gli indumenti utilizzati dagli autori del "raid", che sono stati ripresi dalle telecamere interne al bar installate dalla Verisure.

La videosorveglianza ha ripreso i due individui mentre scavalcavano una recinzione sul lato destro del bar, raggiungendo la finestra del bagno mandandola in frantumi. Da qui i piromani sarebbero entrati per appiccare l'incendio che ha poi causato la devastante esplosione, dovuta al surriscaldamento di una bombola di gas, che ha distrutto il Dolce Caffè. Secondo quanto riferito da un testimone oculare i malviventi si sarebbero allontanati a bordo di un'auto blu scuro.

«Al momento la nostra priorità è stabilire se in effetti le due persone denunciate siano o meno i responsabili del gesto criminale - ha proseguito il procuratore - per quanto riguarda il movente al momento non viene scartato nulla, neppure la vita privata della titolare che in passato sarebbe stata fatta oggetto non soltanto di altri atti intimidatori ma anche di "dicerie" sulla sua vita privata. Così come non possiamo escludere che il fatto sia dovuto ad una “gelosia” per l'andamento positivo del bar da quando è stato riaperto".