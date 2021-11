Nascosti in un carico di semi di girasole, l'Odissea di tre profughi afghani

Nascosti in un carico di semi di girasole, hanno attraversato l'Europa, attraverso la "rotta dei Balcani". Si è conclusa nella Marca il viaggio di tre giovani afghani, sbarcati nella mattinata di oggi, 30 novembre, a Quinto di Treviso, presso l'industria agroalimentare Barea Srl. E' qui che il gruppetto è giunto, a bordo dell'autocarro di una ditta fornitrice proveniente dalla Bulgaria. All’apertura del telone da parte del conducente, i clandestini sono balzati fuori dal mezzo, dandosi poi alla fuga; sono stati rintracciati poco più tardi dai carabinieri presso la stazione di servizio Beyfin di via Noalese nel comune di Treviso. I tre giovani, di cui uno è minorenne, sono tutti di nazionalità afghana e godono di buona salute: sono stati presi in carico dalla Stazione carabinieri di Treviso e saranno collocati presso il centro d’accoglienza all'ex caserma Serena.