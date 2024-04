Rissa alla pizzeria per asporto, a processo quattro persone

Un loro zio sarebbe stato aggredito e pugnalato da quello che, secondo la ricostruzione, era il pizzaiolo della "Zeus", un locale dove è possibile acquistare kebab e pizze al taglio per asporto. Ma dell'uomo, che sarebbe stato un lavoratore "in nero", non conoscevano le generalità che servivano per sporgere la denuncia. Così due fratelli kosovari, che ora hanno 32 e 30 anni, avrebbero chiesto informazioni direttamente al proprietario del locale. Questi, anche lui originaria del Kosovo, sarebbe stato però reticente almeno in un pio di occasioni fino a quando, l'8 dicembre del 2018, i due fratelli sarebbero entrati nel locale e lo avrebbero affrontato. Presente sarebbe stato anche il pizzaiolo: ne sarebbe sfociata un rissa in piena regola, conclusa con l'intervento del personale del Suem 118. Uno dei partecipanti avrebbe anche ricevuto una prognosi di dieci giorni per un profondo taglio alla testa mentre gli altri sono sono stati medicati per contusioni sempre al capo.

Di quella violenta discussione vittime e aggressori avevano dato agli investigatori praticamente la stessa versione: "Siamo stati aggrediti senza motivo". Il gip Cristian Vettoruzzo, al termine delle indagini, aveva emesso un decreto penale che condannava i quattro a pagare 13mila e 500 euro in sostituzione di sei mesi di reclusione ciascuno, con la sospensione della pena limitatamente al titolare della pizzeria e al piazzaiolo. Ma i quattro hanno deciso di opporsi. E così, difesi dagli avvocati Paolo Bottoli e Marco Tinazzi sono comparsi oggi per il processo con il rito immediato in cui dovranno difendersi dall'accusa di rissa.

Erano appena passate le 17.30 e la pizzeria Zeus si stava predisponendo all'apertura. Il titolare e il dipendente, un 48enne e un 26enne, stavano preparando le pizze e gli ingredienti quando improvvisamente, nel locale che si trova in via Ciardi in pieno centro a Quinto, sarebbero entrati i due fratelli. Fortunatamente non c'erano ancora clienti quando i quattro hanno cominciato a discutere animatamente. A questo punto le versioni dei quattro divergono diametralmente. Secondo il titolare e il pizzaiolo i due fratelli sarebbero passati alle vie di fatto e avrebbe impugnato delle spranghe iniziando a colpire senza pietà. Loro si sarebbero difese usando la pala della pizza ma avrebbero avuto la peggio. Secondo gli altri due invece a innescare la rissa sarebbero invece stati il proprietario e il pizzaiolo. "Noi - avrebbero riferito ai militari dell'Arma - ci siamo solo difesi". Il processo è stato aggiornato al prossimo mese di luglio.