"Questo è un avvertimento, non stiamo scherzando": il raid dopo una serie di minacce

Fin dai primi giorni di marzo, quando ha rilevato e riaperto il bar, il "Caffè dolce", sulla Noalese all'altezza di vicolo Marangon, la neo-titolare, l'imprenditrice Sara Puppato, non ha letteralmente avuto pace. A qualcuno forse non è andato giù che grazie ai suoi modi gentili e ad una gestione accorta, quel locale che nel tempo aveva cambiato via via tanti gestori, stava finalmente navigando in buone acque. E' cominciato tutto con alcuni piccoli dispetti, a cui è seguita la comparsa di un cartello di fronte all'abitazione in cui Sara vive con Manuel e le figliolette, a Badoere di Morgano. "Questo è un avvertimento, non stiamo scherzando" scritto su un cartone, con una pietra sopra. Alcune settimane fa qualcuno ha mandato in frantumi una vetrata e pochi giorni fa l'insegna è stata addirittura rovinata con dell'acido. Stanotte, quella tra il 24 e il 25 giugno, l'attentato vero e proprio: i "piromani", due quelli visti fuggire, sono entrati nella finestra del bagno, hanno piazzato degli inneschi e da li ne è scaturito l'incendio e quindi l'esplosione. Purtroppo la telecamera interna al locale, installata al costo da 400 euro da Sara (attraverso l'azienda Verisure) non funzionava e qualche giorno fa la barista aveva chiesto assistenza per la riparazione, senza avere risposta: l'imprenditrica temeva che sarebbe potuto succedere quel che è puntualmente accaduto. Fondamentale è stata la testimonianza del titolare del vicino negozio di bici e del titolare del bar poco più in la. Sarebbe stata vista allontanarsi un'auto, forse quella su cui viaggiavano i presunti autori del raid incendiario. «Riaprirò il bar, con un parcheggio ancora più grande»: così ha detto Sara, sorretta dal compagno Manuel Scudeler, dalla madre e da tanti che stamattina sono andati all'esterno del locale per darle solidarietà. Chi può aver pianificato l'attentato. «Non lo so, preferisco non dire nulla o accusare nessuno» ha detto Sara. Sullo sfondo, dicono molti tra i residenti della zona di Quinto, ci sarebbe una sorta di "racket dei bar", con qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perchè "qualcuno gli stava rubando i clienti".