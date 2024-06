Esplosione nella notte in un bar, danni ingenti: certo il dolo. Residenti sotto choc

Centinaia di cittadini di Quinto di Treviso si sono risvegliati di soprassalto, la scorsa notte, per una violenta esplosione che ha devastato un bar aperto di recente, il "Dolce caffè 26" di strada Noalese, all'incrocio con vicolo Antonio Marangon. La deflagrazione, avvenuta all'1.30 circa, si è verificata all'interno del locale, di proprietà di una ragazza della zona. Intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Treviso, i carabinieri della stazione di Dosson e un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato al pronto soccorso un giovane che ha avuto una crisi di panico in seguito al boato. Numerosi i testimoni intervenuti nella notte. Per gli investigatori pochi dubbi circa la matrice dolosa dell'episodio. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alcuni testimoni, tra cui un gruppetto di ragazzini che avrebbe visto il piromane fuggire dopo aver appiccato le fiamme. Non chiaro cosa abbia provocato l'esplosione.

I pompieri hanno evitato che il rogo si estendesse

I vigili del fuoco sono intervenuti da Treviso con due autopompe, l’autobotte e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un rogo generalizzato della struttura. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 4:15. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il locale è stato posto sotto sequestro.