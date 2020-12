Due furti in mezz'ora, ancora un processo per l'ex compagno di Miss Padania

Non c'è pace di Fabio Marin, il 41enne residente a Istrana ma cagliaritano di origini, ex compagno di Benedetta Mironici, modella e Miss Padania nel 2007. L'uomo, attualmente detenuto in carcere, dopo le "disavventure" che lo hanno visto protagonista insieme alla donna (una denuncia per tentato furto di un furgone nel 2018 e un'altra per lesioni e resistenza sempre nello stesso anno) è ora sotto processo per due furti con destrezza messi a segno il primo a Resana, il secondo a Quinto l'1 agosto del 2018. Insieme a lui è salito sul banco degli accusati Nicolò Battistuti, un 25enne di Vedelago, la cui posizione è stata però stralciata avendo chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Secondo le ricostruzioni della Procura di Treviso sono passati trentacinque minuti tra i due colpi. A Resana i due si sono avvicinati in motorino ad una macchina, guidata da una donna, che era in sosta davanti ad un garage. Spaccato il finestrino anteriore e posteriore di destra Battistuti, seduto dietro al velocipede guidato da Marin, si è avventato sul telefono cellulare, senza però riuscire a prenderlo. Dopo la fuga si sono diretti verso Quinto dove questa volta hanno preso di mira la macchina della rappresentate legale di una società.

Ferma ad un segnale di stop, la donna ha sentito un botto e si è accorta che le avevano rotto il finestrino destro. Ancora una volta è stato il 25enne montebellunese a introdurre le mani dentro alla vettura, questa volta riuscendo a prendere la borsa che stava sul sedile del passeggero. Ricco il bottino: dentro c'erano infatti oltre 5 mila euro in contanti, due assegni di circa 14.000 euro, un Ipad 2, 3 carte di credito e un bancomat, un paio di occhiali da sole e i documenti della donna. I due sono stati successivamente individuati dai carabinieri, che dopo un breve inseguimento li hanno arrestati. Si torna in aula a gennaio, per l'abbreviato di Battistuti e a marzo per l'avvio del procedimento contro Marin.