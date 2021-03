Migliorano le condizioni dell'operaio ustionato dal collega di lavoro

Sono stabili le condizioni di Adriatik Krasniqi, kossovaro di 36 anni, da lunedì mattina ricoverato presso il reparto grandi ustionati di Padova, in terapia intensiva. L'operaio dell'azienda agricola "La Morosina" di Quinto di Treviso, cosparso di benzina e dato alle fiamme dal collega di lavoro e connazionale Florijan Gashi, 22 anni, non sarebbe più in pericolo di vita. Il giovane, accusato di tentato omicidio, resta rinchiuso nel carcere di Santa Bona: ieri pomeriggio, presso la caserma di via Cornarotta a Treviso, ha incontrato il suo avvocato, Gaetano Giuliani. Per ora non è stata fissata l'udienza di convalida del fermo.

Intanto i titolari dell'azienda, più volte sollecitati dalla stampa a commentare il fatto, Gianluca Sartor (vicepresidente della Cia di Treviso) e Giulio Sartor (ex presidente di Mom e assessore a Quinto), hanno annunciato che non rilasceranno nessuna dichiarazione sul grave episodio di cronaca.