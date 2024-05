Zona industriale presa d'assalto: ladri messi in fuga, bottino esiguo

Nella nottata fra lunedì e martedì in zona industriale di Quinto di Treviso si sono registrate intrusioni ad opera di ignoti ai danni di tre ditte ubicate fra le vie Mattei e Marconi. Solo in una circostanza, pare, i malfattori, previa effrazione di una finestra, sono riusciti a racimolare negli uffici di una ditta edile un paio di cellulari e la somma di circa 200 euro, mentre negli altri due casi, rispettivamente, l'arrivo del titolare e l'attivazione del sistema d'allarme hanno messo in fuga i malfattori che avevano già forzato gli ingressi delle strutture. Le indagini sono condotte dai carabinieri, un positivo ausilio potrà essere fornito dalle testimonianze raccolte e dalla visione degli impianti di videosorveglianza presenti nell' area interessata.