Bazar cinese e due rivendite di materiale edile nel mirino dei ladri

Ladri in azione nella notte tra lunedì e martedì nella zona industriale di Quinto di Treviso, in via Postumia. Ignoti si sono introdotti all'interno delle rivendite di materiale edile "Marex" e "Penta" e al bazar cinese "Lin market". Ignoti, dopo aver forzato gli infissi, hanno rubato nelle attività "visitate" alcune piccole somme di denaro contante, un paio di computer portatili ed alcuni capi di abbigliamento. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Zero Branco. Saranno visionate le telecamere presenti nella zona.