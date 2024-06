Le indagini su Quinto: il blitz di due piromani e la fuga, poi l'esplosione

Hanno scavalcato una recinzione sul lato destro del bar e hanno raggiunto la finestra del bagno, mandandola in frantumi: è da qui che i piromani sono entrati per appicare l'incendio che ha poi causato la devastante esplosione, dovuta al surriscaldamento di una bombola di gas, che ha distrutto il Dolce caffè di Quinto di Treviso. I malviventi, due quelli visti da un giovane testimone, un ragazzo che si è affacciato dalla finestra della sua camera, al primo piano dell'edificio a fianco di quello che ospita il locale gestito da Sara Puppato. Inservibile la telecamera posizionata all'interno del bar, guasta, l'allarme anti-intrusione si è subito attivato e la titolare è stata subito allertata di quanto stava accadendo. I piromani si sono poi allontanati a bordo di un'auto blu scuro: la loro identificazione sarebbe ad un passo. Smentita dal comando di via Cornarotta la notizia di due fermi che si era diffusa in mattinata, così come è stato escluso vi sia stato un inseguimento dopo la fuga dei banditi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Treviso e del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Utilizzata probabilmente della benzina, sparsa all'interno del bar. Dopo l'incendio ecco la deflagrazione, fragorosa e violenta. Alcuni tavolini e pezzi di vetro antisfondamenti sono finiti sulla strada. Una grossa scheggia di vetro si è perfino conficcata nella parete di un'abitazione vicina. Fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi, altrimenti l'episodio avrebbe provocato conseguenze ancor più tragiche.