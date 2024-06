La testimonianza: «Mia figlia ha sempre ricevuto minacce e malelingue»

«Quello che si vede si commenta da solo» ha detto Laura Francescato, madre della barista «hanno colpito una ragazza onesta che aveva iniziato a marzo il suo lavoro, le piace fare questo lavoro: si è visto perchè ha tirato su il bar in maniera decente, aveva la sua clientela ed era contenta. Però ha sempre ricevuto minacce, anche a casa, io non sapevo nulla fino alla settimana scorsa quando gli hanno spaccato la vetrina, perchè non voleva allarmare i propri genitori. Da mamma dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza, onesta che vuole tirare su i suoi bimbi, la sua famiglia in questa maniera. Non è giusto: hanno provato anche con suo marito ad insinuare che lei avesse altri, che qua e che la, che era meglio che chiudessero e non va bene, non è possibile una cosa del genere, non è ammissibile».

«Un pò di preoccupazione c'è adesso, questo si» ha spiegato il sindaco di Quinto, Ivano Durigon «da quanto mi risulta è stato appiccato un incendio che poi ha fatto saltare alcune bombole di gas e quindi c'è stata una deflagrazione importante che ha coinvolto anche l'abitazione dei vicini. Poteva succedere qualcosa anche di peggio. Io ho parlato con la titolare, per esprimerle la nostra vicinanza come amministrazione, mi ha raccontato che ha avuto qualche minaccia, aveva aperto da poco e non si riesce a dare una spiegazione sul perchè. E' un bar tranquillo, non segnalato come zona di ritrovo, è molto strana la cosa. Bisogna capire che non fosse relativo alle precedenti gestioni, questo non lo sappiamo». Sull'ipotesi che possano essere coinvolti altri bar il primo cittadino ha replicato così: «Io credo di no, spero di no, sinceramente mi sembra un pò azzardato trarre queste conclusioni. Certo che l'evento è molto grave, questo si».

«Mia figlia è stata svegliata di soprassalto, vive nella casa adiacente al muro del bar: mi ha chiamato che ha sentito dei rumori e poi ha sentito un gran botto» ha riferito il proprietario dello stabile in cui si trovava il bar, Pierino «con sara ci siamo già visti stanotte: non ci sono parole, è un'episodio contro di me, in senso lato, e contro di lei che ha avuto l'iniziativa, di una che ha voglia di lavorare. Sotto c'è qualcosa, mi fermo qui perchè forse so qualcosa di più».