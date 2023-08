Scontro con una corriere della Mom sulla Noalese, ubriaco l'automobilista

Gli esami ematici a cui è stato sottoposto mentre si trovava nel pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso non lascerebbero grande spazio a dubbi: nel sangue è stato rilevato un tasso alcolemico di oltre 1,5 gr/l. Sarebbe stato alla guida completamente ubriaco l'82enne che lunedì sera, 7 agosto, aveva provocato l'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto lungo la Noalese a Quinto di Treviso, all'altezza di via Tintoretto. L'auto dell'anziano, un fuoristrada Rav 4, viaggiava da Zero Branco in direzione di Treviso e all'altezza di via Tintoretto il mezzo è sbandato verso sinistra. L'autista della corriera Mom che stava sopraggiungendo non ha potuto far altro che scartare a destra, dirigendo il mezzo verso il giardino di un'abitazione privata, per evitare uno schianto frontare che sarebbe stato drammatico. Grazie alla manovra repentina del guidatore del pullman l'incidente non ha causato vittime ma solo un ferito non grave, l'anziano appunto. Illeso sia lui che le quattro ragazze che viaggiavano a bordo del veicolo di Mom. Per l'82enne si prospetta ora il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebrezza.

«Io ero sulla strada, avevo appena finito di spazzarla, sono entrata in casa con il sacco di foglie che avevo raccolto, ho aperto la finestra della cucina e mi sono vista arrivare una corriera in giardino. Non volevo neppure uscire di casa, avevo paura». Così ha detto ai microfoni di Antenna Tre, Loretta Mazzaro, testimone diretta del terribile incidente «Il rumore è stato bruttissimo, in quel momento ho pensato che fossero coinvolti tanti mezzi. Adesso mi chiudo in casa e non voglio sentire nessuno, sono in stato di confusione; vivo terrorizzata perchè tutto il giorno io sento frenate, botte, non ce la faccio più».

«L'unica cosa da fare in quel momento era sterzare dove vedi libero ma purtroppo non c'era niente di libero» ha detto l'autista di Mom, Alfredo Marazzato, raccontando quei momenti «ho toccato la macchina e il mezzo è andato fuori controllo e mi sono trovato nel giardino della casa a fianco: io quel che potevo fare ho fatto, purtroppo non c'è tempo di pensare, devi reagire e fare il meglio».