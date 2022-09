Molesta i clienti del bar e cerca di bloccare le auto in transito, fermato dai carabinieri

Ha provocato un certo sconcerto le intemperanze di un 32enne di origini marocchine che ieri sera, 13 settembre, nei pressi di un bar di via Vittorio Emanuele a Quinto, in evidente stato di alterazione, aveva dapprima creato disturbo fra gli avventori del locale e poi aveva pericolosamente invaso la sede stradale tentando di bloccarne la circolazione. L'intervento tempestivo di un paio di pattuglie dell'Arma e dei sanitari del 118 ha consentito di riportare alla calma l'uomo, sulla cui condotta saranno ora valutati eventuali provvedimenti. Non si sono comunque registrati danni a persone o cose.

Nella mattinata di oggi, 14 settembre, a Castelfranco Veneto, sulla Strada Regionale 53, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri (Nec) di Belluno, hanno svolto uno specifico servizio di controllo della circolazione stradale, che ha visto l'impiego di una decina di militari dell'Arma. L'attività si inquadra in una più ampia azione organizzata dal Comando Provinciale di Treviso, finalizzata al controllo della circolazione stradale su viabilità ordinaria e contrastare l'assunzione di comportamenti non corretti da parte degli utenti della strada. In particolare, durante il servizio di stamattina a Castelfranco Veneto, effettuato su entrambi i sensi di marcia della S.R. 53, sono state identificate 108 persone, che viaggiavano su 49 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta all'utilizzo dei telefoni cellulari alla guida, che sono causa di disattenzioni, talvolta fatali. Sette le contravvenzioni al codice della strada contestate, tutte legate a velocità pericolosa o a sorpassi azzardati. I servizi di controllo sulle strade della provincia di Treviso proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno ulteriormente intensificati nei fine settimana, soprattutto sulle arterie a maggior scorrimento di traffico.