Delusione d'amore, 22enne tenta il suicido: salvato dagli agenti delle volanti

Disperato a causa di una delusione amorosa, ha annunciato di volerla fare finita ma è stato salvato da una pattuglia delle volanti della polizia: gli agenti lo hanno localizzato, inseguito e impedito che si gettasse nelle acque del fiume Sile per farla finita.

L'episodio è avvenuto nella notte di ieri, tra lunedì e martedì. I poliziotti della sezione volanti sono intervenuti per la segnalazione di un giovane che, dopo chiusura della propria relazione sentimentale, aveva manifestato intenti suicidi. Il ventiduenne, anche a seguito di accertamenti tecnici per localizzarlo, è stato rintracciato all’interno della propria autovettura in una zona alla periferia della città. Vedendo l'auto della polizia il 22enne ha messo in moto il veicolo e si è allontanato di fretta in direzione di Quinto di Treviso.

Qui il giovane ha abbandonato l’autovettura lungo la strada con il motore accesso, e si è diretto pericolosamente in direzione di un ponte, tentando di scavalcarne la recinzione con l’intento di gettarsi nel Sile. Prontamente raggiunto dai poliziotti, il ventiduenne è stato, non senza difficoltà, messo in salvo prima che riuscisse nel suo intento. Una volta tranquillizzato e scongiurato il peggio, il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari.