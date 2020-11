Pranzo domenicale con decine di persone: intervengono i carabinieri

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Treviso, nel pomeriggio di domenica, nella zona industriale di Quinto di Treviso. Presso un capannone, già utilizzato per cerimonie religiose, un folto gruppo di cittadini di nazionalità nigeriana (erano oltre un centinaio) si stava riunendo per un pranzo. Sanzionati, in base a quanto previsto dall'ultimo Dpcm, i due promotori dell'iniziativa. Dai primi accertamenti sembra che gli astanti fossero dotati di mascherina ma alcuni non sufficientemente distanziati tra loro. Ulteriori approfondimenti sono in corso in queste ore.