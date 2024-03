Bandito solitario rapina sala slot e scappa con l'incasso

Verso le 19 di ieri, 22 marzo, una pattuglia di militari dell'Arma è intervenuta presso la sala slot Admiral di via Postumia Castellana di Quinto di Treviso, dove poco prima un individuo col volto parzialmente travisato da un cappuccio è riuscito a farsi consegnare dalla dipendente dell'esercizio pubblico (unica presente in quel momento) la somma di denaro in cassa, pari ad alcune centinaia di euro, fuggendo a piedi subito dopo per le vie limitrofe. Al vaglio dei militari dell'Arma le riprese dei sistemi di videosorveglianza dell'area in cui è avvenuto l'episodio.