Ex agente di commercio tenta di rapinare una banca, arrestato

Qualche giorno fa aveva tentato di rapinare l'ufficio postale di Paese ma era stato fermato e arrestato dai carabinieri. L'ex agente di commercio di Trevignano, di 60 anni, M.P., protagonista di quell'episodio, è tornato nuovamente in azione, questa volta a Quinto di Treviso, alla filiale della Volksbank di via Vittorio Emanuele. Anche stavolta un buco nell'acqua.

L'ex agente di commercio, in crisi a causa del Covid-19 e bisognoso di denaro, è entrato in azione poco dopo le 9. Questa volta è entrato in banca con il volto travisato da un passamontagna e con una pistola scacciacani in mano. «Questa è una rapina, fuori i soldi»: ha detto l'uomo alle due impiegate presenti. A riportarlo alla ragione è stato un dipendente della filiale che lo ha convinto ad andarsene, riferendogli che quella in cui era entrato era semplicemente una sede utilizzata per mediazioni e non vi era denaro.

Il bandito sarà fermato a pochi passi da casa dai militari, a bordo della sua Volvo, a cui aveva apposto sul retro una targa rubata nel magggio 2019. Nel bagagliaio sono stati trovati pistola finta, passamontagna, un cacciavite e un martello. Il 60enne è stato accompagnato agli arresti domiciliari. Deve rispondere di tentata rapina, ricettazione e porto abusivo di armi. Si è giustificato sempre alla stessa maniera. «Ho bisogno di soldi»: avrebbe detto.