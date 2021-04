Vecchie ruggini, ubriachi litigano al bar: ferita una donna

Tre persone denunciate per rissa aggratava, tra cui una donna che è rimasta ferita e ha riportato lesioni guardibili con una prognosi di sette giorni. La zuffa si è consumata all'esterno del bar "Al Sole" di Quinto di Treviso, lungo la Noalese, attorno alle 16.30 circa. I tre, tutti di circa 45 anni e residenti in zona, erano ubriachi. A far divampare lo scontro ci sarebbero "vecchie ruggini" tra loro, oltre all'alcool. I carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni presenti, hanno subito bloccato i due uomini e la donna. Sul posto anche un'ambulanza del Suem 118 per soccorrere la 45enne, colpita alla testa da uno dei due.