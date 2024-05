Rissa per il volume di un telefonino troppo alto, in quattro fiscono davanti al giudice

Volevano che il volume del cellulare venisse abbassato. In tutta risposta il proprietario del telefono lo ha invece alzato, scatenando così una discussione finita con una scazzottata. Sarebbe questo il motivo di una rissa scoppiata al "Bar Twins" di via Graziati, a Quinto di Treviso, il 18 giugno del 2017. Quattro le persone finite a processo: A.G., kosovaro di 48 anni, E.G., un albanese 46enne, e due cittadini del Burkina Faso, il 33enne R.Z e il 37enne Y.L.

Infastiditi dal suono del telefono l'albanese e il kosovaro avrebbero chiesto che il volume dell'apparecchio fosse abbassato. La risposta dei due africani sarebbe stata non soltanto negativa ma anche di scherno, con l'audio che sarebbe stato addirittura alzato. Tanto è bastato perché l'atmosfera si incendiasse. I quattro, forse tutti un po' su di giri da qualche bicchiere di troppo, hanno cominciato ad insultarsi passando poco dopo alle mani. E sono partiti calci e pugni. I quattro, secondo le indagini della Procura di Treviso, avrebbero utilizzato anche le sedie del locale, tirandosele dietro.

Oggi 28 maggio avrebbe dovuto deporre il teste "chiave" della vicenda, che aveva raccontato tutto quanto era accaduto ai carabinieri subito dopo i fatti. Ma l'uomo, un italiano che per due anni non è stato possibile rintracciare, si è di fatto rimangiato tutto davanti al giudice. La sentenza è attesa per il prossimo 31 gennaio.