Rissa nella notte tra bande di giovani, uno è rimasto ferito al volto e alla testa

Notte di paura tra venerdì 10 e sabato 11 settembre nella zona industriale di Quinto. Intorno alle 3 del mattino due bande di giovani si sono infatti affrontate nell'area dei parcheggi che si trova dietro alle piscine, poco distante dal locale "Boonny circus and jazz". Numerosi specchietti delle auto in sosta sono andati in frantumi e i mezzi sono stati anche presi a calci.

Pare che la rissa sia nata da due giovani, che hanno iniziato a ingaggiare una lite nel park del retro del locale. Uno dei due ha riportato delle contusioni al volto e alla testa. Successivamente si sono schierate le diverse compagnie e a un certo punto sarebbero spuntati anche dei coltelli.

I gestori del locale hanno chiamato chiamato le forze dell'ordine e le pattuglie della polizia e quelle dei carabinieri, che hanno identificato i due ragazzi. Non è scattata nessuna denuncia, nel caso si procederà, come avviene in questi casi, a querela di parte. I militari non avrebbero comunque trovato nè coltelli nè taglierini.