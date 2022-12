Ancora un colpo della banda delle slot, presa di mira l'Admiral

In nottata ignoti si sono introdotti, dopo aver scassinato una porta laterale, all'interno di una sala slot Admiral di Quinto di Treviso, lugno la Noalese, riuscendo ad asportare il denaro, approssimativamente 2.000 euro, contenuto in una decina di "slot machine" che sono state forzate. Sull'episodio indagano i carabinieri della Stazione di Zero Branco che sull'episodio hanno aperto un'indagine. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. Due settimane fa, forse la stessa banda, aveva preso di mira la sala slot Game city di viale della Repubblica a Villorba. Anche in quel frangente scassinate dieci macchinette con un bottino vicino ai 6mila euro.