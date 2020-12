Non paga il conto al ristorante, 55enne a processo per estorsione

Ci ha provato ed è andata storta: il proprietario del ristorante dove, insieme con amici, aveva appena finito di cenare si è accorto che se la stava dando a gambe senza pagare e così è intervenuto. Ma Roberto Braidic, 55enne di Spresiano lo ha malmenato e poi si è allontanato a bordo della sua auto. Per questi fatti, avvenuti il 25 settembre del 2015, l'uomo è ora a processo, in cui deve difendersi dall'accusa di ricettazione.

Teatro della cena "a sbaffo" è stata la "Antica Osteria al Gambero" di Quinto di Treviso. Braidic, secondo la ricostruzione operata dalla Procura di Treviso, finito di cenare con sei amici si è fatto consegnare il conto, che ammontava a 215 euro. Poi con un pretesto è uscito dal ristorante ed è salito a bordo della sua auto, che ha messo in moto per andarsene senza saldare neppure un euro. Ma il proprietario del locale annusa la "sola" e si precipita fuori, raggiungendo Briadic ed esigendo il pagamento.

A quel punto la reazione del 55enne è stata veemente: con un forte spintone avrebbe gettato l'oste a terra e si sarebbe avventato su di lui per aggredirlo se non fosse stato per un altro dei proprietari, che uscito al di fuori dell'osteria evita il pestaggio. A quel punto Braidic risale in macchina e se ne va. Oggi, lunedì 21 dicembre, si è aperto il dibattimento. Il processo è stato rinviato al prossimo 25 novembre per ascoltare i testi.