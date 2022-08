Due clienti fumano nel locale, scatta la rissa con i buttafuori: tutti denunciati

Sono stati identificati e tutti denunciati, dai carabinieri della stazione di Zero Branco, i protagonisti di una furibonda rissa, avvenuta nella notte dello scorso 10 luglio, presso il locale “Bonny Circus and Jazz” di Quinto di Treviso. La lite, poi degenerata, sarebbe iniziata all’interno del locale, allorché due uomini di 42 e 46 anni, nonostante l’esplicito divieto imposto per legge, stavano fumando noncuranti del fatto che fossero stati redarguiti dagli addetti alla sicurezza, affinché smettessero. Considerato che nonostante le ripetute richieste di spegnere le sigarette, i due continuavano a fumare sfacciatamente, i tre addetti alla sicurezza li hanno acccompagnati fuori dal locale, dove si è scatenata la loro violenta reazione. Ne è nata una furibonda rissa che ha coinvolto entrambe le fazioni contrapposte. Ad avere la peggio è stato il 46enne che ha riportato la frattura del femore con una prognosi di 60 giorni ed il 42enne che ha rimediato contusioni multiple con una prognosi di 7 giorni. Illesi gli addetti alla sicurezza.