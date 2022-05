Non sopporta il dolore per la perdita della moglie, il marito si toglie la vita

Distrutto dal dolore per la perdita improvvisa della moglie, mancata qualche giorno fa a causa dei postumi di un grave malore, ha deciso di togliersi la vita. La terribile tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 23 maggio, a Quinto di Treviso, in un cantiere edile di via Nogarè. Alcuni operai hanno rinvenuto il corpo esanime di Luca Simionato, 54enne della zona. Sul posto, per gli accertamenti del caso e la constatazione del decesso, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 e i carabinieri della stazione di Zero Branco.

L'uomo ha perso qualche giorno fa l'amata moglie, Giovanna Vanin, 55 anni, conosciuta nell’ambito motociclistico come Jo Jo , donna a cui era legato da 26 anni. I coniugi erano grandi appassionati di moto ed erano conosciutissimi tra i biker trevigiani e non solo. Nella giornata di domani, 24 maggio, a Quinto di Treviso si sarebbero dovuti svolgere i funerali della moglie. Il dolore per la perdita della donna è stato però insopportabile per il 54enne, tanto da indurlo ad un gesto estremo che ha lasciato senza parole tutte le persone che conoscevano Luca e Giovanna.