Si barrica in casa, intervengono i carabinieri e un negoziatore

Tensione nel pomeriggio a Quinto di Treviso, non distante dai vivai "Vanin", lungo la Noalese. Un uomo, destinatario di un provvedimento sanitario rifiutava di aprire la porta

Via Noalese

Minuti di tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi a Quinto di Treviso, lungo la Noalese, non distante dai vivai "Vanin". Un uomo che doveva essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio si è barricato in casa e per costringerlo ad uscire sono dovuti intervenire i carabinieri del Battaglione di Mestre e un negoziatore dell'Arma. Sul posto anche Suem 118 e vigili del fuoco che sono riusciti alla fine ad aprire la porta d'ingresso. La situazione è poi tornata allla normalità. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni con rallentamenti.