Colpi in serie sulle auto in sosta, arrestati marito e moglie

Una coppia residente in provincia di Treviso, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per un tentativo di furto, forse solo l'ultimo di una serie di colpi ai danni di auto in sosta. I due coniugi, lui 38 anni, lei 47, sono stati sorpresi dai militari dell’Arma ieri mattina, 19 febbraio, dopo che, poco prima, avevano infranto il finestrino anteriore sinistro di un'autovettura Peugeot, di proprietà di una pensionata, che si trovava parcheggiata in strada nel Comune di Quinto di Treviso, alle porte del capoluogo, senza riuscire fortunatamente a trafugare nulla. Sequestrata alla coppia, sospettata di aver compiuto altri “colpi” di recente in provincia di Treviso ai danni di diverse autovetture, la spranga in ferro utilizzata per il danneggiamento del veicolo. Gli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.