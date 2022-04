I passanti lo trovano a terra esanime, 51enne stroncato da un malore

E' stato colpito da un malore fatale, probabilmente un infarto, mentre si trovava in piazza Roma a Quinto di Treviso: ha avuto appena il tempo di appoggiare la propria bici ed è crollato a terra, non distante da alcune sedute. A perdere la vita un cittadino colombiano di 51 anni, Jesus Alexander Becerra Garcia. Il ritrovamento della salma è avvenuto attorno alle 9 di stamattina, 21 aprile, non distante dalla sede municipale. Alcuni passanti hanno dato l'allarme al Suem 118 ma quando automedica e ambulanza sono giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo, stroncato probabilmente da un infarto. Intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale ed il sindaco di Quinto di Treviso, Stefania Sartori. Lo straniero si trovava in Italia da qualche mese, ospite di una nipote che vive in via Ciardi.