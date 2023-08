Raddoppio linea Castelfranco-Maerne, le risorse nel 2024

Il raddoppio della linea ferroviaria Castelfranco-Maerne si farà, ma le risorse economiche non saranno stanziate prima del 2024. Come riporta il Gazzettino di Treviso, ad annunciarlo è stata la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti. L'assessore ha spiegato che la gara slitterà oltre il 2024, perché Rfi dovrà chiudere i passaggi a livello e realizzare opere sostitutive. La certezza è che «l'iter è avviato».

In cosa consiste l'intervento

L’intervento sulla Maerne-Castelfranco, il cui progetto definitivo era stato predisposto dalla Regione nel corso del 2019, interessa la tratta Mestre-Castelfranco per una lunghezza totale di circa 25 chilometri. Il piano prevede il raddoppio dell’infrastruttura in semplice affiancamento o in disassamento.

Sono comprese opere strettamente indispensabili per la realizzazione del secondo binario e i relativi adeguamenti impiantistici: rilevati stradali, binari e impianti ferroviari; opere d’arte (ponti e tombini); sottovia di stazione; barriere acustiche. Inoltre saranno chiusi alcuni passaggi a livello privati, non compatibili con l'intervento. Il progetto consentirà di potenziare la capacità della linea e di migliorare il servizio.

Lettera al ministro Salvini

Intanto, nella giornata di ieri, il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e alla vicepresidente De Berti, per sollecitare un intervento atteso da circa 20 anni, che permetterà di «spostare persone e cose con sicurezza e celerità in infrastrutture moderne».