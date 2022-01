Scarica la legna dal furgone e scopre quattro ragazzi nascosti nel cassone

I carabinieri della Compagnia di Conegliano sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in via Marconi a Godega di Sant'Urbano su richiesta del titolare di una ditta di commercio legnami che, durante le operazioni di scarico legna da un autocarro condotto da un autotrasportatore bosniaco 43enne, si era accorto della presenza di alcuni soggetti stipati nel cassone del veicolo. I militari dell’arma hanno dunque scoperto tre stranieri maggiorenni e un minorenne, tutti uomini di probabile etnia afghana ma privi di documenti.

I primi accertamenti hanno comunque consentito di stabilire che il mezzo era partito dal territorio bosniaco ed era giunto in Italia varcando la frontiera di Trieste. Al momento non sono emerse responsabilità a carico dell’autotrasportatore, ignaro del fatto che i quattro si trovassero a bordo dell’autoarticolato dopo esservi saliti probabilmente durante una sosta fatta dal camionista in territorio estero. Gli stranieri, in discrete condizioni di salute, d’intesa con la Prefettura di Treviso sono stati successivamente accompagnati presso un centro di accoglienza della provincia.