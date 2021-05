"Vado a dormire da un'amica": 14enne scompare da casa, avviate le ricerche

"Vado a dormire da un'amica". Sono queste le ultime parole che una 14enne di origine marocchina ha detto alla sia famiglia venerdì sera prima di allontanarsi da casa senza però farvi più ritorno. Proprio per questo motivo, sabato sera sono scattate le ricerche dei carabinieri che si protrarranno ovviamente anche nella giornata di oggi. Il cellulare spento della minore farebbe pensare ad un allontanamento volontario, ma nessuna ipotesi è al momento scartata. Non risultano comunque disagi o situazioni familiari tali che possano giustificare il gesto della giovane, ma nonostante ciò si sta cercando di ricostruire la sua rete di amicizie per tentare di capire chi possa averle dato ospitalità nel weekend.