Raid incendiario ai danni dell'avvocato Arman: distrutta la sua casa di montagna

Un vero e proprio raid incendiario notturno ha completamente distrutto, lo scorso 19 novembre, la casa di montagna del noto avvocato trevigiano Andrea Arman, oggi presidente del Coordinamento delle associazioni banche popolari venete "Don Torta" e dell'Agut (Associazione gestione ungulati di Treviso). Ignoti, infatti, hanno appiccato il fuoco alla sua abitazione di Segusino, a Col de Miotto, da ben tre punti differenti, tanto che della struttura non è rimasto nulla se non i muri portanti. Ad accorgersi di quanto stava succedendo, ma solo diverse ore dopo l'innesco delle fiamme, alcuni escursionisti di passaggio in zona che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Come riporta "la Tribuna", sul posto si sono dunque portati i vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto che ora indagano sul caso. Ingentissimi comunque i danni (circa 200 mila euro), anche perché la casa era tutto in legno essendo una vecchia casera. Al momento ogni pista viene battuta, anche se al momento non sembrano comunque esserci legami con i truffati dalla banche popolari che ormai da anni l'avvocato assiste in prima linea in tribunale.